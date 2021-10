Le COREPER confirme une “Europe numérique”

Le Comité des représentants permanents du Conseil (COREPER) a confirmé la compréhension commune à laquelle sont parvenus la présidence roumaine et le Parlement européen en ce qui concerne la proposition d'une “Europe numérique”, qui vise à promouvoir le déploiement et l'adoption à grande échelle de technologies numériques clées, tels que les applications de l'intelligence artificielle et les outils de cybersécurité de pointe.

La compréhension commune ne porte pas sur les questions liées au budget ni sur les questions horizontales, qui sont examinées dans le cadre des négociations sur le prochain cadre financier pluriannuel (CFP) de l'UE pour la période 2021 2027.

Le programme pour une Europe numérique aidera les entreprises européennes, en particulier celles de petite taille, à tirer parti des vastes possibilités qu'offre la transformation numérique, ainsi qu'à se développer et à gagner en compétitivité.

Dans le même temps, il contribuera dans une large mesure à combler la fracture numérique, afin que chacun possède les compétences et connaissances nécessaires pour participer pleinement à une économie numérisée. Le programme promouvra aussi un plus grand professionnalisme tenant compte de l'équilibre hommes-femmes, en particulier pour ce qui est du calcul à haute performance et de l'informatique en nuage, de l'analyse des mégadonnées et de la cybersécurité.

Quelles perspectives pour une Europe numérique ?

Le programme pour une Europe numérique financera des projets dans cinq domaines fondamentaux : calcul à haute performance, intelligence artificielle, cybersécurité, compétences numériques avancées et large utilisation des technologies numériques dans l'ensemble de l'économie et de la société.

Ce financement devrait également permettre aux citoyens un accès aisé, fiable et sans discontinuité aux services publics numériques, par exemple en améliorant l'interopérabilité des services publics à l'échelle de l'UE. Le programme soutiendra notamment les PME et administrations publiques, les salariés et les étudiants

De plus, le développement du réseau de pôles européens d'innovation numérique offrira un accès à l'expertise technologique au profit des entreprises, notamment des PME, et des administrations publiques.

Ces pôles réuniront, d'une part, l'industrie, les entreprises et les administrations qui ont besoin de nouvelles solutions technologiques et, d'autre part, les entreprises qui disposent de solutions prêtes à être commercialisées. Présentant une large couverture géographique en Europe, les pôles joueront un rôle central dans la mise en œuvre du programme.

Le programme pour une Europe numérique sera complémentaire d'un certain nombre d'autres programmes de soutien à la transformation numérique, tels qu'Horizon Europe et le volet numérique du mécanisme pour l'interconnexion en Europe.

Prochaines étapes

Le Conseil escompte que les négociations avec le prochain Parlement européen pourront commencer dès que possible, en vue d'être menées à bien sûr la base des progrès réalisés, tel qu'il en est fait état dans la compréhension commune. Les négociations devront également prendre en compte l'accord global sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027.