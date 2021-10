Le Conseil général partenaire du Tour de France du Télétravail

Des conférences, débats et ateliers collaboratifs seront organisés durant cette étape. Et un tiers-lieu éphémère sera ouvert aux employés, employeurs et habitants du quartier d’affaires pour le télétravail et coworking. L’étape du Tour de France du Télétravail dans les Hauts-de-Seine permettra de restituer les résultats d’une enquête nationale, de sensibiliser et de susciter l’intérêt des employeurs, des employés, des 11 000 foyers d’habitants du quartier d’affaires de La Défense et de tous les entrepreneurs des Hauts-de-Seine autour des nouvelles pratiques et mobilités dans le travail. L’association organisatrice du Tour de France rassemble l’expertise de trois structures : LBMG Worklabs (experts en télétravail, coworking et des tiers-lieux), le site participatif d’information Zevillage et la Société Coopérative et Participative d’Assistance à maitrise d’ouvrage, OpenScop.