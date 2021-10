Le Conseil général partenaire du film Jappeloup

Le titre du film fait référence au nom du cheval du célèbre champion olympique de sauts d’obstacles Pierre Durand. Ce sportif a renforcé la notoriété internationale du Haras de Jardy, propriété du Conseil général et premier centre équestre de France, en organisant sur ce site le désormais traditionnel Concours International de Sauts d’Obstacles « Jardy Jump-Trophée Pierre Durand ». En 20 ans, ce site d’exception a su devenir le lieu incontournable de l’équitation et offre au grand public la possibilité d’une balade d’exception au milieu de 75 hectares boisés et d’écuries centenaires.