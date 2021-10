Le Conseil général et SFR déploient le Très Haut Débit en Val-de-Marne

Le territoire val-de-marnais, pourtant au cœur de la région capitale, connaît encore des zones blanches ou grises non irriguées par le haut débit et le très haut débit. C’est pour lutter contre cette fracture numérique que le Conseil général s’est engagé, dans le cadre de son Schéma d’aménagement numérique adopté en juin 2011, à fournir rapidement à tous les Val-de-Marnais un égal accès au Très Haut Débit chez eux, dans leur entreprise ou dans leur établissement scolaire.



Le Département a confié à SFR collectivités sa délégation de service public pour raccorder au Très haut débit l’ensemble des zones non desservies. Ainsi, les habitants des communes de Villecresnes, Mandres-les-Roses, Perigny-sur-Yerres, Santeny ainsi que 364 collèges, lycées, bâtiments publics seront raccordés à la fibre optique d’ici 2016. Les premiers débuteront fin 2014. La fibre s’étendra sur 300 km : 90 % du réseau passera par des infrastructures existantes, les 10 % restant seront construits de toute pièce. Le coût de l’opération s’élève à 17,2 millions d’euros, dont 12,5 millions pris en charge par le Conseil général et ses partenaires.