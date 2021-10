Le Conseil général des Hauts-de-Seine lance trois expérimentations

L’expérimentation de cultures légumières et fruitières sur les toits de certains bâtiments départementaux des Hauts-de-Seine.

Cette expérimentation comporterait un volet social (renforcement des liens entre les habitants grâce à des activités communes), économique (vente des produits), professionnel (participation des Alto-séquanais en réinsertion), stratégique, pédagogique (mise en place d’ateliers de jardinage, élevage et cuisine) et scientifique (un programme de recherche et développement pourrait permettre de déterminer les conditions optimum de culture hors-sol et ressusciter certains fruits et légumes aujourd’hui disparus en France). Un volet international permettra de faire naître des échanges de pratiques et de savoirs de cultures légumières et fruitières avec les pays cibles de la politique de coopération internationale (Haïti, Mali, Cambodge et Arménie).



L’expérimentation autour des tiers-lieux, comportant notamment la création d’un tiers-lieu éphémère sur le parvis de La Défense



Un tiers-lieu est autant un espace de travail nomade, qu’un télé-centre ou un espace de co-working. Il permet aux entreprises sociales et entreprises classiques de se rencontrer pour générer des projets. Cet espace peut également offrir des services à destination des salariés (micro-crèches, jardins d’enfants, haltes garderies…). Le Département souhaite participer au tour de France du télétravail et des tiers-lieux organisé par la structure LBMG Worklabs.



Le soutien au développement de l’économie collaborative (financement participative, micro crédits, achats groupés, auto partage…) dans les Hauts-de-Seine.



Le Conseil général compte encourager le déploiement d’une économie collaborative répondant à des besoins identifiés et accessibles à tout point du département. Un partenariat pourrait être conclu avec Ouishare, la communauté de l’économie collaborative dont l’expertise est connue à l’échelle européenne.



Création du Club des lauréats des appels à projets en 2014



L’appel à projets d’Economie sociale et solidaire sera opérationnel tout au long de l’année. Un Club des lauréats des appels à projets sera créé dans une perspective de partages de bonnes pratiques, mais aussi de mutualisation, de synergie et de partenariats.