Le Conseil de la Métropole du Grand Paris a examiné une soixantaine de délibérations

Sur présentation de Patrick Chaimovitch, vice-président délégué à la rénovation énergétique, le Conseil a adopté une convention entre la Métropole du Grand Paris et La Banque Postale, afin d'accompagner financièrement les particuliers ayant besoin d'un prêt pour réaliser leur projet de travaux de rénovation énergétique performante de leur pavillon. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du Parcours de rénovation énergétique performante des zones pavillonnaires (PREP), initiée par Xavier Lemoine, maire de Montfermeil, vice-président de la Métropole.

Comme le précise Patrick Ollier, « Je me réjouis de ces délibérations qui, quelles que soient nos positions politiques, ont toutes été votées à l'unanimité. Pour moi, c'est un grand bonheur et c'est un grand honneur pour la Métropole. Concernant le rééquilibrage territorial, nous le pratiquons au quotidien. Nous construisons ensemble quelque chose de cohérent et de solidaire et j'en suis intimement convaincu. »