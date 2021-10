Le Conseil d'Etat suspend le tirage au sort d'attribution des nouveaux offices notariaux

La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite "loi Macron", a libéralisé l'installation des notaires. Elle a ainsi prévu que, dans certaines zones, l'installation serait désormais libre.

Ces zones sont déterminées par un arrêté des ministres de la Justice et de l'Economie, qui formule également une recommandation du nombre d'offices qu'il convient de créer dans chaque zone.

Pour l'application de la nouvelle loi, un décret du 20 mai 2016 a prévu les modalités d'attribution de ces nouveaux offices : les demandes sont traitées dans l'ordre dans lequel elles ont été faites, et satisfaites s'il reste des offices vacants et si le demandeur remplit toutes les conditions. Toutefois, si le nombre des demandes formées dans les 24 heures suivant l'ouverture du dépôt des demandes pour une zone est supérieur au nombre d'offices à attribuer, l'attribution se fait par tirage au sort entre ces demandes. Un arrêté du 14 novembre 2016 du garde des sceaux a organisé les modalités de ce tirage au sort.



C'est cet arrêté dont le requérant demandait la suspension au juge des référés du Conseil d'Etat, par la procédure du référé-suspension.



Le juge des référés a estimé que la condition d'urgence, nécessaire à son intervention, était remplie, puisque de nombreux offices notariaux allaient prochainement être attribués par ce tirage au sort.



L'arrêté prévoit que chaque candidature est retranscrite de manière anonyme sur un bulletin destiné au tirage au sort, que le tirage au sort a lieu dans les locaux du ministère de la Justice et est effectué manuellement par un magistrat en présence d'un représentant du Conseil supérieur du notariat. Il est précédé d'un décompte des bulletins effectué dans les mêmes conditions. L'arrêté prévoit également l'écriture d'un procès-verbal des opérations.



Cependant, le juge des référés a relevé que ni dans l'arrêté ni dans les autres documents internes adoptés pour la préparation du tirage au sort, le ministre n'avait prévu des règles permettant de s'assurer de la régularité de la procédure tout au long du déroulement de celle-ci, depuis l'enregistrement de la candidature, jusqu'à la publication des noms des personnes devenues titulaire d'un office notarial.

Il estime que cette insuffisance de garanties procédurales justifie la suspension de l'arrêté. Les opérations de tirage au sort doivent donc être interrompues.