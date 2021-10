Le Conseil d'Etat rend accessible en 5 langues étrangères ses décisions récentes

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un projet ambitieux qui vise à rendre accessible au plus grand nombre la jurisprudence administrative française et à promouvoir ainsi le droit continental. La volonté de traduire, en cinq langues et dans leur intégralité, une sélection de décisions récentes (1997-2012) répond aux attentes exprimées par les interlocuteurs étrangers du Conseil d’État et à la volonté de s’inscrire dans une logique d’ouverture et de respect des diversités culturelles et linguistiques.

Le choix de la traduction intégrale doit quant à lui permettre l’intelligibilité des raisonnements juridiques tenus par le juge.

Les mises en ligne de nouvelles traductions se poursuivront tout au long de l’année à venir et comporteront à la fois des décisions contemporaines et des décisions plus anciennes.