Le Conseil d'Etat remet partiellement en cause l'application GendNotes

Initié il y a un an, le recours du Conseil national des barreaux contre la création de l'appli "GendNotes" portait sur l'annulation de la collecte des données sensibles et de leur transfert aux autorités judiciaires et administratives compétentes, en somme l'annulation du décret. Le Conseil d'Etat vient de consentir au second volet de ce recours.

© Adobe Stock