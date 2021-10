Le congrès des experts-comptables 2020 sera virtuel

Le CSOEC explique qu'il a fait ce choix afin d'assurer la sécurité de tous et de maintenir ce moment fort d'innovation et d'échanges.

« Dans le contexte de crise économique et sanitaire inédit, nous avons pris la décision de moderniser et digitaliser notre Congrès annuel. Ainsi en septembre 2020, la tenue de cette rencontre majeure de réflexion et de prospective prendra la forme d'un événement virtuel. C'est une première dont nous sommes très fiers ! Elle permettra aux 21 000 experts-comptables et à leurs 130 000 collaborateurs de participer à distance à cette rencontre majeure pour la profession. Restant mobilisés dans leur cabinet, ils pourront en outre poursuivre leur accompagnement stratégique auprès des dirigeants de TPE-PME. La digitalisation de l'économie est désormais une réalité. Pour la sécurité et la flexibilité de tous, notre événement 2020 en sera la première vitrine », commente le président du CSOEC Charles-René Tandé.