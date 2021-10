Le concours “Made in 92” célèbre les lauréats 2021

Lors de cette soirée organisée à l'Espace Landowski, à Boulogne-Billancourt, la CCI Hauts-de-Seine, le Département des Hauts-de-Seine, la Ville de Boulogne-Billancourt et leurs partenaires ont récompensé 10 jeunes-entrepreneurs qui ont fait la différence dans les Hauts-de-Seine. Le concours met chaque année en lumière « les plus talentueux jeunes entrepreneurs du Département, qui participent fortement à l'attractivité du territoire ». Cette 6e édition du concours a confirmé cette dynamique entrepreneuriale.

Après plus de 560 candidatures, 48 pitcheurs sélectionnés et 20 finalistes, le jury d'experts 2021 a proposé 10 Prix, assortis de dotations financières et de coachings, pour un montant total de 40 000 euros.

Lauréats de la 6e édition Made in 92