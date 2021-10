Le ComptaLab Tour, les start-ups à la rencontre des professionnels

Depuis le 2 septembre, et ce jusqu'au 5 novembre prochain, le label ComptaLab qui réunit les start-ups du chiffre lance son événement phare : le ComptaLab Tour. Un tour de France inédit pour aller à la rencontre des experts-comptables et de leurs collaborateurs leur faire découvrir des services et méthodes innovantes.

@ DR - Les démonstrations de nouveaux services sur le stand du ComptaLab aux Universités d'été des experts-comptables franciliens, au Palais des Congrès de Paris, ont eu du succès.