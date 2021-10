Le commerce physique n'est pas mort

L'évolution du commerce en ligne semble entraîner une désaffection du commerce physique, de la part des consommateurs comme des investisseurs. En 2017, l'e-commerce qui compte 37,5 millions d'acheteurs en ligne en France a généré 81,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires – source Ferad –, représentant une augmentation de 14 % sur un an. Et cette progression, liée en partie à l'évolution du m-commerce (le commerce en ligne sur mobile) n'a pas fini de s'arrêter. En 2017, la part des terminaux mobiles dans l'e-commerce dépassait les 20 % contre 1 % en 2011

– source : Harvard Business Review 2017. L'e-commerce est donc une composante structurante du marché des commerces. Toutefois, l'étude CBRE montre « que la part du commerce physique reste et restera prépondérante dans les habitudes de consommation », si tant est que le commerce dit traditionnel sache répondre de façon adaptée à ces nouveaux enjeux.

Au-delà de dresser un état des lieux du marché du commerce, ses difficultés, les raisons de ce désamour, l'étude de CBRE présente des solutions et moyens à déployer pour réinventer le commerce physique de demain, parmi lesquels la revitalisation des centres-villes, impulsée par le Gouvernement avec le programme “Action cœur de ville” et l'omnicanal, comme modèle du commerce de demain

L'omnicanal est un modèle où le consommateur a la possibilité de faire ses achats par les moyens de son choix et d'aller librement de l'un à l'autre. En d'autres termes, il peut acheter quand il le veut, d'où il le veut et ce qu'il veut. Comme le souligne l'étude CBRE, « les consommateurs ayant recours à l'omnicanal dépensent en moyenne 4 % de plus en boutique et 10 % de plus en ligne que les consommateurs n'utilisant qu'un seul mode de distribution ».