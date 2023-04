Le comblement de la crayère Arnaudet met Meudon en émoi

Creusée il y a un siècle et demi au cœur de la colline Rodin, la crayère Arnaudet a été exploitée entre 1870 et 1923 pour l'extraction du “blanc de Meudon”, avant d'être transformée en champignonnière, puis fermée au public au moment de son classement en site d'intérêt artistique et scientifique, en 1986.

Hautes de 8 m par endroit, certaines galeries sont surmontées de voutes sur croisées d'ogive. Les travaux engagés par la Mairie doivent combler 45 % des 8 km de la crayère. D'après l'étude de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, la carrière risquait avant les travaux « un effondrement généralisé dû à l'extrême fragilité des piliers ».

« Après les travaux, le prochain objectif sera d'ouvrir les carrières au public, au moins en partie », selon Serge Ouadhi, responsable de la prévention des risques à la mairie de Meudon.

De leur côté, les opposants au comblement remettent en cause l'expertise et voient dans les travaux l'opportunité pour la ville de « consolider pour développer des projets immobiliers » en surface.

« Cela fait 40 ans que la ville veut urbaniser la colline Rodin. Aujourd'hui, ils comblent la carrière et un projet immobilier voit le jour à côté », regrette Magdaleyna Labbé, coordinatrice du “collectif Arnaudet”, qui rassemble associations de riverains, de défense du patrimoine et de l'environnement, avec le soutien d'universitaires et de l'animateur Stéphane Bern.

À un mois de la fin des travaux, Magdaleyna Labbé dit rester « vigilante sur la suite des événements. Le comblement, c'est fini, c'est perdu. Mais les transformations alentour et l'ouverture au public, on garde l'œil dessus », affirme cette riveraine.