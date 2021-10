Le collège Samuel Paty accueille ses premiers élèves à Valenton

Il a été construit en réponse à la hausse démographique observée dans les villes de Limeil-Brévannes, Villeneuve-Saint-Georges et Valenton. Il s'agit du premier collège en France a être certifié “passif'”. Il est construit avec une ossature en bois qui agit comme une enveloppe thermique. De plus, le collège dispose de “puits de lumière”, ces-derniers devraient réduire la consommation d'électricité. Tous ces aménagements permettront de réduire fortement la consommation en énergie du bâtiment. Le collège peut accueillir 750 élèves au maximum ce qui représente 25 élèves par classe. Le conseil est composé de 35 salles de classe, un Centre de documentation et d'information (CDI), un pôle médico-social, une salle de restauration et des locaux dédié aux enseignants et du personnel. La première pierre de cet établissement avait été posée en février. D'autres collèges sont en construction actuellement dans le département, à Champigny-sur-Marne et à Ivry-sur-Seine.