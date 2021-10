Le Collège des financeurs de la CCI Val-de-Marne

Ce collège a pour vocation de compléter les offres existantes, de faciliter et d’accélérer l’accès des PME au financement. Avec ce nouveau dispositif, la CCI Val-de-Marne souhaite accompagner des PME porteuses de projets de développement créateurs d’emplois durables et de proximité. Il s’adresse à des entreprises saines dont les besoins de financement, en haut ou bas de bilan, ne peuvent pas être couverts par les dispositifs existants et dont le besoin de financement global varie de 500 000 à 4 millions d’euros. Le collège des financeurs regroupe des financeurs de haut et de bas de bilan : banques, fonds d’investissement et investisseurs privés.

Aujourd’hui au nombre de six (trois réseaux bancaires et trois investisseurs en capital), les financeurs ont pour objectif d’accompagner entre 15 et 20 entrepreneurs par an. Actuellement, le Collège des financeurs examine ses premiers dossiers et plusieurs nouvelles candidatures sont d’ores et déjà étudiées par les conseillers de la CCI Val-de-Marne.