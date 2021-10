Le Coffre-fort Numérique pour tous

Services de confiance, documents électroniques, copie fiable... La législation n'en finit pas de promouvoir le passage à l'ère du zéro papier pour les entreprises.

« Les lois cadrant la transformation digitale sont de plus en plus nombreuses et vont obliger la disparition des processus sous format papier », précise Jean Saphores, président d'honneur de la FNTC.