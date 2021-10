Le CNHJ lance un site internet

Comme le précise Patrick Sannino, président de la Chambre nationale des huissiers de justice (CNHJ), « la profession, doit sans cesse faire œuvre de pédagogie envers les entreprises et les professionnels pour les sensibiliser davantage à l’expertise et aux services relevant de la compétence de l’huissier de justice ».

Afin de mieux faire connaître l’ensemble des services proposés par l’huissier de justice, la CNHJ a souhaité créer ce site d’information, également accessible sur smartphone et tablette. Comportant deux rubriquages distincts : le premier, ciblant les PME/TPE et le second, les artisans-commerçants, le site développe un parcours conçu de manière ludique, répondant aux problèmes quotidiens générateurs d’un risque juridique pour les entreprises. Cette initiative a reçu le soutien du Groupe Caisse des dépôts.