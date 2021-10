Le CNB refuse la prolongation de l'état d'urgence

Le Conseil national des barreaux (CNB) vient de publier une délibération prise en assemblée générale les 22 et 23 janvier s'alarmant contre la prolongation de l'état d'urgence et dénonçant ses conséquences pour les libertés et les droits de la défense. Le CNB s'inquiète de l'instauration d'un état d'urgence permanent.