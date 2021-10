Le CNB partenaire de la Rencontre des entrepreneurs de France

Pour le CNB, « La REF21 est une opportunité parfaite pour les avocats de rester à l'écoute des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprises. En effet, le lien qui unit l'avocat à l'entrepreneur est aussi particulier qu'indispensable. Confident, facilitateur, ingénieur juridique, force de propositions, défenseur, stratège à leurs côtés, l'avocat accompagne l'entrepreneur tout au long de la vie de son entreprise et connaît particulièrement bien ses besoins de droit.

Aussi, dans un contexte de plus en plus complexe et normé, le droit est un outil non négligeable de compétitivité. Les missions de l'avocat s'inscrivent donc pleinement dans le cadre de la relance économique. A ce titre, les avocats sont partenaires de premier plan du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie qui s'intègre au plan d'action de sortie de crise, dont le CNB est signataire.

Agiles et accessibles, les avocats sont engagés pour soutenir toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité ou leur taille. Ils multiplient les services et l'accès à l'information pour les aider à évoluer dans cet environnement foisonnant d'aides, de mutations des modes de consommation.

Dans cette optique, le Conseil national des barreaux a développé la plateforme de consultations juridiques avocat.fr , ainsi qu'un outil d'autodiagnostic qui sera mis en place à la rentrée.

Plus que jamais mobilisés auprès des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprise, les avocats resteront au cœur de la réflexion lors de la REF21 et seront particulièrement attentifs aux débats qui se tiendront pendant ces trois jours, d'autant plus qu'ils sont placés cette année sous le signe de thématiques propres à leurs missions : les libertés, la responsabilité, l'éthique, etc. »