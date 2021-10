Le CNB organise ses premiers États Généraux de l'Accès au Droit

Dans un contexte de crise économique qui rend urgente une réforme de notre système actuel de l'accès au droit, depuis longtemps à bout de souffle, le Conseil national des barreaux organise ses premiers États généraux de l’Accès au Droit et à la Justice.

L’accès au droit est un principe fondamental qui intéresse l’ensemble des citoyens, les avocats et tous les organismes et associations qui interviennent à un titre ou à un autre dans la reconnaissance et la mise en œuvre des droits et des libertés. Il est aussi un enjeu socio-économique dans un État démocratique.

Cet accès au droit aura pour mission d’interpeler nos gouvernants sur une réforme dont les contours ont été définis au fil des nombreuses propositions faites par notre profession et demeurées sans réponse afin de susciter le plus large débat autour de ces propositions dont le Conseil national des barreaux se fera le porte-parole auprès des Pouvoirs publics.

Elle sera l’occasion d’aborder plus spécialement, autour de tables rondes, les questions relatives à la recherche de financements complémentaires, à l’assurance de protection juridique au conventionnement et à la qualité de la prestation, aux domaines couverts par l’aide juridique et aux personnes pouvant en bénéficier.

©CNB