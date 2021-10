Le CNB organise ses 4èmes Etats Généraux du Droit de l'Entreprise

Inscrivez-vous en ligne aux Etats Généraux du Droit de l'Entreprise 2014

Nouveau programme !

Deux grandes tables rondes et huit ateliers



Première table ronde : L’entreprise, un concept d’avenir ?

Le droit est au cœur de l’entreprise. La société évolue avec fulgurance - comment l’entreprise réagit-elle ? Comment intégrer l’économie virtuelle, les attentes de la génération Y, et celles des nouveaux patrons ?



Deuxième table ronde : Conseil à l'entreprise : sécurité juridique, périmètre et interprofessionnalité

Dans le contexte inacceptable de la loi ALUR, nous reviendrons sur ces sujets sous les angles juridiques et économiques.



La journée sera ouverte par Jean-Marie Burguburu, Président du Conseil National des Barreaux, et William Feugère, Président de la Commission Droit et Entreprise du Conseil National des Barreaux.



Participeront aux travaux, des professionnels du droit – professeurs, avocats etc. - mais également des acteurs du monde de l'entreprise.

Il est recommandé de s'inscrire avant le 28 mars 2014.

Le présent colloque se déroule conformément aux modalités mises en place par le Conseil National des Barreaux pour la formation continue obligatoire soit 7 heures de formation délivrées au cours de cette journée.