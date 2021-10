Le CNB organise les 1er Etats généraux du numérique

Cette première édition est l'occasion pour le Conseil national des barreaux de marquer sa volonté d'accompagner les avocats dans leur bascule vers le numérique et le changement de leurs usages, ainsi que dans la création de nouvelles façons de travailler, de s'informer et de communiquer.

La journée sera ouverte par Jean-Marie Burguburu, Président du Conseil national des barreaux et Clarisse Berrebi, présidente de la Commission Intranet et nouvelles technologies. Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du ministre du Redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, clôturera les travaux de la matinée.