Le CNB lance Les matinales de la prospective

Avec « Les matinales de la prospective », le Conseil national des barreaux propose quatre ateliers en visioconférence afin d’apporter aux avocats des solutions pratiques pour optimiser la gestion de leur cabinet et la relation avec leurs clients.

Le 1er atelier se déroulera le jeudi 16 mars en visioconférence sur le thème « Attirer et fidéliser les talents : repenser la collaboration ? ».

Comment fidéliser les futurs collaborateurs ?

La crise sanitaire a été un accélérateur de prise de conscience et de passage à l’action. Elle a profondément changé le rapport au travail et l’organisation des entreprises. Les cabinets d’avocats n’échappent pas à ce contexte. L’approche de la question du recrutement et de la fidélisation des collaborateurs doit également se faire sous ce prisme, en examinant les spécificités de la profession.

Durant ce 1er atelier des Matinales de la prospective, les intervenants et les participants seront amenés à réfléchir sur les attentes des futurs collaborateurs et des cabinets d’avocats au regard du contexte actuel. Ils évoqueront également ensemble les actions pour favoriser les recrutements et la fidélisation des collaborateurs.

Informations complémentaires

Les Matinales de la prospective

Date : jeudi 16 mars 2023

Lieu : visioconférence

Inscription ici