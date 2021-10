Le CNB lance la plateforme Avoventes.fr

Les ventes aux enchères judiciaires de biens immobiliers se modernisent. Traditionnellement accessibles dans les annonces légales des journaux papier ou directement à l'affichage dans les tribunaux judiciaires, ces offres immobilières seront dorénavant aussi disponibles pour l'ensemble du territoire sur une unique plateforme en ligne.

Développée par le CNB, établissement d'utilité publique représentant l'ensemble des avocats de France, la nouvelle plateforme s'intitule « Avoventes.fr ». Elle s'adresse aussi bien aux avocats exerçant sur le marché des ventes immobilières judiciaires qu'au grand public à la recherche d'un bien immobilier exclusif.

Elle permettra ainsi aux avocats praticiens des enchères immobilières publiques de faciliter et moderniser leur travail via une plateforme de dépôt simple, efficace et sûre offrant une diffusion plus efficace de leurs offres à un plus large public sur l'ensemble du territoire. Elle offrira aussi à toute personne intéressée par l'achat d'un bien immobilier la possibilité d'accéder en ligne, de manière détaillée et totalement gratuite, à un large choix d'offres exclusives et à prix attractifs avant enchères.

Le lancement de cette nouvelle plateforme s'inscrit dans le projet plus large du CNB de poursuivre la transformation et la modernisation de la profession en offrant de nouveaux services numériques à l'ensemble des avocats.