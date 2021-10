#AGCNB décentralisée à Marseille. Les élus du CNB sont réunis en commissions ce matin et cet après-midi. Tous les avocats sont les bienvenus @marseilleavocatpic.twitter.com/bStQaDXyZ6 — CNB (@CNBarreaux) 14 septembre 2018

L'ordre du jour est le suivant :

- Ouverture de l'assemblée générale et communications de la présidente.

- Personnalité invitée : président de l'association SOS Méditerranée.

- Communication du CNB : bilan et perspectives

Rapporteur : Xavier Autain.

- Approbation du procès-verbal de l'assemblée des

6 et 7 juillet 2018.

- Articles 99 et 100 (vote de l'assemblée)

Rapporteur : Florent Mereau.

- Les chiffres clés du mois de l'Observatoire

rapporteur : Jean-Michel Calvar.

- Etats généraux de l'avenir de la profession

Rapporteur : Christiane Féral-Schuhl.

- Projet de loi de programmation pour la justice

- Etat d'avancement par les rapporteurs des groupes

de travail (suite et vote de l'assemblée pour arbitrage éventuel).

- Recours contre le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice

administrative (vote de l'assemblée)

Rapporteur : Thomas Charat.

- Rapport d'information sur l'extension des protocoles articles 91 et 132-6 – rapporteur : Bénédicte Mast.

- Rapport d'information sur les activités de l'Observation international des avocats en danger

Rapporteur : Richard Sédillot.

- Présentation des actions du CNB à l'international

Rapporteur : Louis B. Buchman.

- Plan numérique : présentation et état d'avancement

Rapporteur : Sandrine Vara.

- Questions diverses.

Par ailleurs, les élus parlementaires de Marseille Samia Ghali, Alexandra Louis, Eric Diard et Mohamed Laqhilala ont participé à une réunion avec la présidente et des membres du CNB pour évoquer ensemble le projet de loi de programmation pour la Justice.