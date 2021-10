Le Club des juristes organise le Prix Olivier Debouzy

Ce prix a été créé en 2011 en hommage à Olivier Debouzy, associé fondateur du cabinet August & Debouzy et juriste de renom, expert en questions stratégiques et ancien membre du Club des juristes, décédé en avril 2010. Connu pour sa liberté de ton, sa culture et son humour, Olivier Debouzy et son parcours ont inspiré ce Prix, dédié à récompenser l'agitateur d'idées juridiques de l'année.

