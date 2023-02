Le Club des juristes : les lauréats du 8ème Prix Guy Carcassonne dévoilés

Après deux éditions manquées en raison de la crise sanitaire, le Club des juristes, le Monde et la revue Pouvoirs ont rendu hommage au constitutionnaliste reconnu Guy Carcassonne, en attribuant le Prix Guy Carcassonne du meilleur article constitutionnel. Les lauréats sont Caroline Montiel, élève-avocate à l’Ecole Française du Barreau (EFB) de Paris et Hugo Le Neveu-Dejault, expert en droit constitutionnel et de finances publiques au sein de la Fondation Jean Jaurès et adjoint au chef de bureau de la qualité comptable et de l'analyse financière de la DGAC pour leur article : « Graver l’Histoire dans le marbre : un socle constitutionnel pour nos statues ? ».

Une édition tournée vers l’actualité et les questions sociétales

Enjeux environnementaux, situation géopolitique, remise en cause du droit à l’avortement, données personnelles, autant de sujets actuels sur lesquels les candidats de la huitième édition du Prix Guy Carcassonne ont pu s’exprimer et soumettre aux jurys leurs analyses et propositions sous un format d’article inédit d’une longueur de 5000 signes.

Ainsi, ce sont plus de 70 articles qui ont été adressés au Club des juristes entre le 21 novembre 2022 et le 6 janvier 2023. Chaque membre du jury les a lus, sans connaître le nom des auteurs, et les a classés selon la notation A, B ou C.

Pour cette édition, le jury était composé de Marc Guillaume, préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris et Président du jury, de Wanda Mastor, professeure de droit constitutionnel à l’Université Toulouse Capitole, de Philippe Logak, Rapporteur général du Haut-Commissariat au Plan, de Philippe Mettoux, Directeur juridique et de la conformité du Groupe SNCF, de Jean-Baptiste Jacquin, journaliste au Monde et de Patrick Roger, ancien journaliste au Monde.

Le Prix a été remis à l’Hôtel de Noirmoutier le 6 février 2023 par Marc Guillaume, préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris. Les auteurs se voient attribuer une dotation d’un montant de 1 500€ remise par Nicolas Molfessis, secrétaire général du Club des juristes. En outre, l’article lauréat se verra publié dans le journal « Le Monde » et dans la revue « Pouvoirs », tous deux partenaires de l’évènement.

A propos des auteurs

Cette année, l’association a décidé de récompenser Caroline Montiel et Hugo Le Neuveu-Dejault auteurs d’un article intitulé « Graver l’Histoire dans le marbre : un socle constitutionnel pour nos statues ? ». En débutant par une comparaison avec la série “Wednesday”, où l’héroïne de la série brûle la statue d’un « père fondateur » qu’elle juge représenter l’héritage du colonialisme américain, les auteurs offrent à leurs lecteurs une réflexion juridique sur les controverses politiques portant sur les statues mémorielles.

Titulaire d’un Master 2 « Droit et Fiscalité de l’entreprise », obtenu à l’Université Aix-Marseille, Caroline Montiel est élève-avocat à l’EFB de Paris où elle occupe la fonction de Secrétaire générale de la clinique juridique. Au cours de ces diverses expériences, elle se passionne pour le monde entrepreneurial et l’innovation. Depuis, elle a à cœur d’intégrer les mutations technologiques et sociétales dans les modalités d’exercice du droit.

Hugo Le Neuveu-Dejault est ancien étudiant de la faculté d’Aix-Marseille. Il est titulaire d’un Master 2 « Stratégie, décision publique et politique » et travaille à la Direction Générale de l’Aviation civile. Il a auparavant occupé des postes à la Direction du Budget et au Conseil économique social et environnemental. En parallèle, il est expert en matière de droit constitutionnel et de droit des finances publiques au sein de la Fondation Jean-Jaurès