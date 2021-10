Le CJJ est ouvert à tous les journalistes juridiques

Quelle est l'origine du CJJ ?

C'est précisément un jour de janvier 2017, lors du déjeuner traditionnel de l'assemblée générale de la Conférence des bâtonniers, qui se tient à l'hôtel Westin à Paris, que plusieurs journalistes juridiques, qui avaient l'habitude de se côtoyer lors d'événements spécifiques, se sont dit qu'il serait intéressant de se réunir pour échanger ensemble sur les sujets qui nous préoccupent.

Nous nous étions alors fait la réflexion qu'il existait des associations de journalistes spécialisés dans tous les domaines, sauf le domaine juridique, exception faite de la prestigieuse Association de la presse judiciaire (APJ), qui a un objet très circonscrit, puisqu'elle ne réunit que les chroniqueurs judiciaires.

Or, la matière juridique est bien plus vaste. Nous étions alors six journalistes parisiennes - exclusivement des femmes, ce qui n'était pas très paritaire - et nous avons décidé de rédiger des projets de statuts et d'accueillir au sein de cette association nos confrères qui le souhaiteraient. La responsable de la communication de la Conférence des bâtonniers, Sophie Biri-Julien, qui déjeunait avec nous ce jour-là, nous a vivement encouragés, augurant du bon accueil que feraient les institutions à l'association. C'est un peu la fée qui s'est penchée sur le berceau du CJJ !

L'autre bonne fée qui s'est penchée sur l'association c'est Michèle Pinson qui a accueilli dans sa librairie de la rue Soufflot, Ma librairie de droit, le cocktail de lancement de notre Cercle. On ne pouvait

rêver lieu illustrant mieux l'esprit de notre Cercle : le droit et la bonne humeur.

Qui sont les membres du CJJ ?

Le CJJ est ouvert à tous les journalistes qui écrivent sur la matière juridique, quel que soit le domaine et d'où qu'ils viennent. L'association a le plaisir de compter déjà plus d'une quarantaine de membres, ce qui est formidable. Lorsque nous avons créé l'association, nous n'en espérions pas tant en si peu de temps. Nous comptons dans nos rangs des journalistes qui travaillent pour des éditeurs spécialisés, des personnes qui s'occupent de la rubrique juridique dans des titres plus généralistes, des pigistes, des permanents. Plus d'une trentaine de titres sont ainsi représentés. Cette diversité est vraiment une richesse.

Quels sont vos objectifs ?

Nous avons voulu créer un lieu de rencontre pour partager sur notre pratique professionnelle et l'enrichir en nouant des contacts privilégiés avec les institutions. Nous souhaitons aussi que ce soit un lieu de partage et d'entraide confraternelle où l'on puisse s'échanger des contacts utiles et où notamment les journalistes indépendants que leur position peut rendre fragiles trouvent un port d'attache. Et c'est aussi bien sûr un endroit convivial où nous aimons nous retrouver !

L'accueil enthousiaste que nous ont réservé les institutions montre que nous avons en plus répondu à un réel besoin, celui de leur proposer un interlocuteur dans une profession et une spécialité qui les concerne directement. Nous commençons déjà à développer des relations interactives enrichissantes des deux côtés. Nous espérons aussi répandre quelques bonnes pratiques, notamment concernant le vocabulaire relatif à la matière juridique employé dans les médias généralistes.

Et bien sûr, on peut nous consulter à tout moment pour trouver des pigistes spécialisés. A plus long terme, nous souhaitons pouvoir jouer un rôle positif dans l'amélioration de la place du droit dans la presse qui reflète assez fidèlement celle du droit dans notre société. Il y a une montée en puissance certaine, mais aussi encore parfois l'idée fausse que le droit serait une matière de spécialistes dont la compréhension serait réservée à une poignée d'initiés.

Quelles sont vos premières actions ?

Notre première action a été de nous faire connaître, d'abord auprès des institutions, qui ont très bien accueilli l'association, et auprès de nos potentiels membres. Et c'est plutôt réussi.

Nous avons mis en place un programme de rencontres, ouvert aux membres du CJJ, avec des personnalités du monde juridique et nous réfléchissons aussi à des échanges à destination des étudiants en journalisme juridique. Ce n'est que notre première année d'existence, mais le programme est déjà très chargé !

Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. Ainsi, sur le compte Twitter du CJJ, @CercleJJ, nous diffusons notamment les articles publiés par nos membres.

Par ailleurs, nous travaillons sur un projet de newsletter à destination de nos adhérents afin de communiquer sur nos actions.

Enfin, nous préparons, à l'occasion de la tenue de notre première assemblée générale, en septembre prochain, une conférence-débat sur le droit dans les médias.

