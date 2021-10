Le CIP 93 lance ses Entretiens du jeudi

«L'objectif est d'écouter le chef d'entreprise qui vient nous rencontrer et de l'orienter vers les dispositifs d'accompagnement adaptés. Nous souhaitons que ces Entretiens du jeudi libèrent la parole du dirigeant en difficulté ou en plein questionnement. Notre rôle, en tant que professionnels ‘‘accompagnateurs'' de l'entreprise, est d'intervenir le plus tôt possible. Les Entretiens de jeudi seront cette plate-forme d'écoute et d'orientation », souligne Roger Labonne, président du CIP 93.

A propos du CIP 93 Le CIP 93 regroupe notamment l'Association des juges et anciens juges de Bobigny (Amacob), le Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables de Paris Ile-de-France, l'Ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis, la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris-Île-de-France, la Chambre de commerce et d'industrie de la Seine-Saint-Denis, la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis, le Centre de gestion agrée - CGA 93, le Medef 93+94, la CPME 93, le RSI IDF, le greffe du tribunal de commerce de Bobigny. Il est présidé par Roger Labonne, ancien juge.

Les chefs d'entreprise en difficulté (carnets de commandes vides, risque de faillite, surendettement, etc.) trouveront des solutions existantes à leur disposition : médiation du crédit, médiation des entreprises, CCSF, Codefi, ECTI et EGEE, procédures amiables et collectives auprès des tribunaux de commerce…

En plus, face à la détresse psychologique de ces patrons, les CIP ont étendu leurs missions pour proposer un accompagnement psychologique du dirigeant en partenariat avec le dispositif Apesa (aide psychologique pour les entrepreneurs en souffrance psychologique aigüe). L'objectif est de permettre aux bénévoles des CIP, repérant des facteurs de détresse psychologique chez un chef d'entreprise, de proposer un accompagnement par un psychologue du réseau Apesa, intervenant dans les 24 heures. Les bénévoles du CIP 93 seront donc, dans un second temps, formés pour être à même de déclencher le dispositif Apesa.

Les Entretiens du jeudi se tiennent tous les 3e jeudi du mois, à 9 h à la Maison de l'avocat et du droit, 11 rue de l'indépendance, à Bobigny. Il suffit au chef d'entreprise de prendre rendez-vous par téléphone pour bénéficier d'un entretien personnalisé, gratuit et confidentiel.

Tél. : 01 41 60 80 80 ou par mail cipseinesaintdenis@gmail.com.