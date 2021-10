Le cinéma français en danger

Ancien dirigeant de Gaumont et « Monsieur Cinéma » de Canal +, René Bonnell explore les différents aspects de l’industrie cinématographique française, après avoir constaté une situation de crise. La production est structurellement en déficit, de l’ordre de la moitié des coûts de production. La distribution est aussi structurellement déficitaire, et deux-tiers des films qui sortent font perdre de l’argent à leurs distributeurs. Le nombre d’entrées en salles a baissé de 10 % en deux ans.

Certes, la France est actuellement, en Europe, le pays qui produit le plus de films et où le public va le plus au cinéma. Mais ces résultats commerciaux décevants risquent, à terme, de tarir les sources de financement. Le rapport pointe notamment l’inflation de certains cachets. Lorsque des acteurs français, dont la notoriété ne dépasse guère les limites de l’Hexagone, sont mieux payés que de grandes stars américaines, les charges de production excèdent le potentiel économique du film. Cette dérive constitue un effet pervers du système de préfinancement, qui entraîne la mise en concurrence des chaînes.

Le rapport suggère un partage du risque commercial par le biais d’un intéressement calculé, par exemple, sur le nombre d’entrées en salles. Bien d’autres problèmes sont évoqués, comme le dogme de la sortie obligatoire en salles ou le gel de l’exploitation en VOD (vidéo à la demande payante). En conclusion, René Bonnell estime que le 7e art en France est malade et qu’il est urgent de réagir.