Le Ciel de la chapelle Sixtine, de leon Morell

À 33 ans, le sculpteur vient de se voir confier par le pape Jules II la réalisation du plafond de la chapelle Sixtine. Un cadeau empoisonné pour Michel-Ange qui n’a pour la peinture que peu d’intérêt. Un piège imaginé par Bramante, son plus grand rival, qui espère sa chute, mais qui fera sa gloire. Une épreuve de force pour ce génie torturé qui n’aurait jamais réussi un tel miracle sans son jeune apprenti et sans la commande d’un mystérieux projet…

Avec une rigueur tant historique qu’artistique, Leon Morell retrace les quatre terribles années durant lesquelles Michel-Ange, au cœur d’une Rome plus décadente que jamais, aura su créer, entre jalousie et luttes de pouvoir, le plus grand chef-d’œuvre de la Renaissance. Leon Morell, écrivain berlinois, a publié de nombreux romans et fictions. Sa passion pour l’Italie et l’art de la Renaissance l’ont poussé à s’intéresser à Michel-Ange en tant qu’artiste et en tant qu’homme, « le personnage rêvé pour un roman ». Traduit de l’allemand par Lydia Beutin.