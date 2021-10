Le choix des entreprises

Premier enseignement de cette étude internationale, « le recrutement et la fidélisation des talents deviennent le déterminant-clé dans les stratégies immobilières, immédiatement suivi de la maîtrise des coûts ».

Ces deux facteurs interagissent par ailleurs quand les organisations internationales prennent des décisions sur le choix de la localisation de leurs activités, les clusters et écosystèmes qui seront les plus profitables à leurs activités et la stratégie d'environnement de travail.

L'enquête démontre également l'accélération de deux tendances qui avaient été identifiées dans la même étude en 2017, au niveau mondial :

- le retour en centre urbain des activités tertiaires avec 40 % des sociétés qui planifient le retour en villes d'activités situées en périphérie ;

- le boom du coworking avec 36 % des sociétés mettant à disposition de leurs collaborateurs un espace de coworking au sein de leur portefeuille.

L'étude souligne enfin l'importance de l'innovation collaborative, des éléments clés dans le choix d'implantation de l'immobilier d'entreprise. Elle indique clairement que les dirigeants d'entreprise cherchent à déployer leur stratégie immobilière dans une optique de recrutement et de fidélisation des talents, afin d'atteindre leurs objectifs en termes de développement et de performance opérationnelle. 67 % des entreprises interrogées comptent plus de 50 implatations dans le monde, 65 % sont issues d'Amérique du Nord, 27 % de la région EMEA Europe, Moyen-Orient et Afrique et 9 % de la région APAC – Asie, Pacifique.

A propos de Cushman & Wakefield

Spécialisée dans les services dédiés à l'immobilier d'entreprise, Cushman & Wakefield accompagne investisseurs, propriétaires et entreprises dans toute leur chaîne de valeur immobilière, de la réflexion stratégique jusqu'à l'aménagement des locaux.

Le groupe conseille ses clients utilisateurs et investisseurs internationaux, dans la valorisation de leurs actifs immobiliers en combinant perspective mondiale et expertise locale à forte valeur ajoutée, à une plate forme complète de solutions immobilières.