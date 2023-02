Le chiffre et l’audit présents au Salon du lycéen et de l’étudiant

L’Etudiant donne rendez-vous, du vendredi 3 au dimanche 5 février, aux élèves de terminale, de première ou de seconde, ainsi qu’aux étudiants en réorientation ou en préparation de leur poursuite d’étude au Salon du lycéen et de l’étudiant d’Île-de-France. En pleine période de formulation des vœux sur Parcoursup, les futurs bacheliers ou étudiants doivent affiner leur projet d’études. Dans quelques semaines, les élèves de seconde et première devront, quant à eux, confirmer leurs choix de spécialités déterminant leur avenir dans l’enseignement supérieur.

Le chiffre et l'audit présents au Salon du lycée et de l'étudiant

Aussi, ils trouveront des conseils personnalisés et contacts directs avec les universités, les grandes écoles ainsi que des lycées proposant des poursuites d’études (BTS, classes préparatoires), essentiels dans leur démarche d’information. Le Conseil national de l’Ordre des Experts-Comptables sera sur la salon pour venir à la rencontre des jeunes en quête d’informations, ainsi que la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui animera une conférence sur “L’auditeur légal : une profession qui a du sens… et qui recrute !“.

Le Salon mettra en avant, plus largement, des formations proposées au sein de la région. De nombreux secteurs seront représentés : ingénierie, commerce, numérique, santé, artistique, communication et marketing… Plus de 300 exposants (organismes de formation, universités, écoles spécialisées…) se mobiliseront. Un espace Information Orientation, regroupant des conseillers et les publications de l’ONISEP, permettra également aux lycéens de recueillir de nombreux conseils notamment concernant la phase d’inscription de la plateforme Parcoursup.