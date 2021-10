Le chantier du Grand Paris Express avance

Ce défi a été réalisé en 100 heures chrono, malgré le mauvais temps. Du 12 au 16 août dernier, les équipes de la Société du Grand Paris et de la SNCF ont travaillé conjointement au succès d'une opération de levage et de ripage d'une dalle préfabriquée en béton de 7 000 tonnes, représentant le toit de la future gare de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express.

Il a fallu interrompre le trafic ferroviaire pendant 4 jours afin de pouvoir démonter les ponts provisoires du chantier, découper les voies ferrées, glisser la dalle de couverture en dessous puis reconstruire les voies et réinstaller les caténaires.

Et ce n'était pas une mince affaire ! La fameuse dalle de couverture en béton pèse 7 000 tonnes, soit l'équivalent de 7 000 voitures, et mesure 2 000 m2 (25x80m), soit la superficie de plus de 7 terrains de tennis.

Pas moins de 3 heures ont été nécessaires pour la glisser vers sa position définitive, sur 60 mètres, grâce à 42 chariots automoteurs multiroues. Une opération de ripage spectaculaire, tant la dalle est conséquente, qui a mobilisé 137 personnes sur le chantier pendant une nuit.

« L'hyper-technicité de cette opération est une illustration spectaculaire des nombreux défis que nous relevons au quotidien sur l'ensemble des chantiers du Grand Paris Express », souligne Philippe Yvin, président du directoire de la Société du Grand Paris.

Les prochaines étapes de ce chantier sans pareil sont le creusement du volume de la « boîte gare » nécessitant l'excavation de 130 000 tonnes de terre, la poursuite des opérations de génie civil et de voies, puis l'aménagement de la gare et les travaux d'interconnexion avec la ligne N.