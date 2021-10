Le CESE se penche sur les métropoles françaises

Le Conseil économique social et environnemental (CESE) vient d'adopter à une très large majorité un avis intitulé “Les métropoles : apports et limites pour les territoires” qui montre que les réalités des métropoles françaises sont diverses et nuancées et qu'il convient de « promouvoir un développement plus équilibré des territoires ».

@ AP