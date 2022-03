Le Cercle Montesquieu se positionne dans la campagne présidentielle

Face aux défis économiques des cinq prochaines années, le Cercle Montesquieu et ses 450 membres, directeurs juridiques et secrétaires généraux, ont la réponse : le Droit, qu’ils estiment être le « grand oublié des débats ». Forts d’un regard opérationnel de premier plan sur le monde de l'entreprise, ces femmes et ces hommes ont un rôle central et stratégique.

« Cerveaux utiles » et essentiels au service de l’entreprise, ils portent un regard unique, à la croisée de la gestion du risque, de la RSE et de la stratégie, et peuvent aider la prochaine équipe gouvernementale à capitaliser sur leurs retours d’expérience. A l’aube d’une échéance électorale majeure pour notre pays, les enjeux juridiques brillent par leur absence dans les débats alors même que le Droit touche tous les domaines de notre Société.

En réaction à ce constat, le Cercle Montesquieu a décidé de se positionner pour la première fois de manière publique dans le cadre de la campagne présidentielle de 2022.

« Le Droit est un soutien de l’économie française. Les directeurs juridiques sont incontournables dans l’entreprise car le Droit est partout : c’est une véritable arme fatale de conquête des marchés pour les entreprises. », a déclaré Laure Lavorel, présidente du Cercle Montesquieu.

Trois axes de propositions

Après avoir consulté l’ensemble de ses membres dans une démarche collaborative, le Cercle Montesquieu articule ses propositions à travers trois idées phares :

Faciliter l’usage du droit pour les citoyens au service de la croissance de l’économie française (simplification réglementaire et législative, renforcement de la justice négociée, numérisation de la Justice…) ;

Faire du droit un vecteur de compétitivité à l’international et un garant de la souveraineté des entreprises françaises (consolidation du marché européen, création d’une grande profession du droit pour donner aux entreprises les moyens de se défendre face à la concurrence étrangère (hors UE)) ;

Créer les conditions pour permettre à l’entreprise d’être un acteur éthique du changement (RSE, renforcement de la parité au sein des entreprises, promotion active de l’accessibilité au sein de l’entreprise).