Le Cercle Montesquieu et Tout Droit Tout Simple lancent le programme Meet Flex

Avec la crise sanitaire, les étudiants, et notamment les étudiants en droit, sont confrontés à de nombreuses difficultés :

- Cours majoritairement en distanciel susceptibles d'isoler les étudiants,

- Echanges avec les professeurs rendus délicats par le distanciel,

- Stages ou alternances encore moins faciles à décrocher,

- Report ou annulation des programmes d'échanges ou des études à l'étranger,

- Recherche du premier emploi rendue complexe par des process de recrutement en distanciel

Initié par Tout Droit Tout Simple, le programme Meet Flex a pour objectif de mettre en relation un/e étudiant/e en droit avec un/une directeur/trice juridique pour mieux connaître l'entreprise, le métier de juriste, se constituer un réseau professionnel, ou tout simplement recueillir des conseils avisés.

Pour Laure Lavorel, présidente du Cercle Montesquieu, « Le programme Meet Flex est une magnifique opportunité pour les directeurs et directrices juridiques de s'engager vis-à-vis des futurs juristes d'entreprise. C'est une preuve de leur solidarité et de leur responsabilité ! »

Ainsi, plus de soixante membres du Cercle Montesquieu se sont portés volontaires pour faire découvrir le monde professionnel à un/ étudiant/e en droit de niveau Licence, ou master 1 ou 2. Ce programme s'inscrit plus généralement dans les actions que le Cercle Montesquieu mène pour la parité et pour l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les directions juridiques.

Delphine Bordier, fondatrice de Tout Droit Tout Simple, précise : « Dès l'origine, Tout Droit Tout Simple s'est fixé pour mission d'accompagner les étudiants en droit afin qu'ils bénéficient de conseils pratiques, découvrent le monde de l'entreprise et élargissent leur réseau. Le Cercle Montesquieu et Tout Droit Tout Simple constituent les deux jambes du programme partenaire Meet Flex, destiné à mettre le pied à l'étrier à de futurs juristes. C'est une chance formidable et unique qui s'offre à eux ».