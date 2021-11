Le Cercle Montesquieu, en partenariat avec Droit comme un H ! et Microsoft France, lance l’appel à projet : Handicap et Droit

Lancé en partenariat avec Droit comme un H ! et Microsoft France, cet appel à projet a pour objectif d’avoir un impact positif sur la formation, l’emploi et les usages des solutions numériques au bénéfice de tous les juristes (avocats, juristes d’entreprise) et plus particulièrement les juristes en situation de handicap.

Cet appel à projet comprend trois volets :

- améliorer l’éducation inclusive des étudiants en droit,

- simplifier et automatiser les activités des professions juridiques,

- simplifier l’accès aux informations juridiques.

Les critères de sélection des projets sont les suivants :

• l’engagement du candidat dans les domaines de la Diversité et de l’Inclusion

• les critères d’accessibilité de la solution proposée

• la facilité des usages et du déploiement des solutions proposées

• la capacité de la solution à se déployer massivement dans les structures juridiques ou universités

• le coût de la solution proposée afin de pouvoir démocratiser son déploiement

• l’intégration de la solution avec les solutions standards utilisées par les professionnels du droit

• la capacité à déployer la solution dans un délai rapide et raisonnable.



Chaque candidat pourra répondre à tout ou partie des 3 volets de l’appel à projet. Chaque volet fera l’objet d’une dotation financière spécifique.

Les dossiers de candidature doivent être déposés sur https://www.cercle-montesquieu.fr/forms/appel-a-projets-handicap-et-droit avant le 24 janvier 2022 minuit.



En savoir plus sur l’appel à projet Handicap et Droit – Le numérique au service des professions juridiques



Contact Appel à Projet Handicap et Droit : AppelHandicapDroit@outlook.com