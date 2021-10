Création du Cercle des femmes du Grand Paris

L'attractivité est la mission première de Paris - Île-de-France Capitale Économique qui a vocation à attirer de nouveaux investisseurs internationaux. L'association mobilise pour ce faire les talents et les grandes entreprises.

Les femmes participent largement au dynamisme de la Région Capitale. En revanche, leurs actions ne sont pas toujours assez visibles, notamment à l'international. Le Cercle des Femmes du Grand Paris qui vient de voir le jour vise justement à combler cette lacune. Il est constitué de femmes issues du monde économique et des divers secteurs de la société civile. Ce Cercle va porter une nouvelle voix pour valoriser l'attractivité de la Région.

Selon Paris - Île-de-France Capitale Économique, « ces femmes ont en commun d'être décisionnaires, dynamiques et innovantes. Elles ont une aptitude particulière à porter les valeurs d'attractivité et de donner un visage féminin aux ambitions du Grand Paris. Par la diversité de leurs parcours, la richesse de leurs engagements, et la qualité de leur relationnel, elles incarnent parfaitement la dynamique enclenchée et à développer ».

Les membres du cercle possèdent « une grande latitude pour développer leurs projets en s'appuyant sur les moyens, l'expertise et le rayonnement de Paris - Île-de-France Capitale Économique ». Selon l'association, « il reste ouvert à d'autres femmes d'exception… »



Membres du Cercle des Femmes du Grand Paris