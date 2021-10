Le centre Gustave Roussy va bénéficier d'un financement de 5,45 millions

Le premier, qui bénéficie d'un financement de 2,42 millions d'euros, a pour but de développer un algorithme bio-informatique d'aide à la décision thérapeutique. Le deuxième projet, financé à hauteur de 1 million d'euros, permettra de mettre au point des parcours de soins optimisés intégrant les derniers progrès scientifiques et technologiques pour une prise en charge mieux coordonnée et plus personnalisée des patients.