Le Centre Francilien de l'Innovation et l'INPI signent un partenariat

Ce partenariat permettra au Centre Francilien de l’Innovation d’étendre son accompagnement auprès des entreprises franciliennes en proposant des services dans le domaine de la propriété industrielle. De son côté, l’INPI bénéficiera du réseau d’entreprises du Centre Francilien de l’Innovation pour développer sa prestation d’accompagnement aux entreprises. Fruit de cet accord, un premier atelier de sensibilisation animé par un expert de l’INPI et un conseiller du Centre Francilien de l’Innovation aura lieu le 28 juin prochain dans les locaux du Centre Francilien de l’Innovation.



La propriété industrielle (brevets, marques, dessins & modèles) fait partie intégrante du processus d’innovation, c’est un outil indispensable de valorisation et de protection des efforts de R&D. Elle est donc, à ce titre, une composante majeure de la compétitivité des entreprises innovantes.



« La propriété industrielle est une composante essentielle et inhérente à la stratégie des entreprises innovantes. Protéger ses créations permet à chaque acteur de renforcer sa place sur le marché, communiquer sur ses développements et trouver de nouveaux partenaires, valoriser et défendre ses droits. En dépit d’une situation économique particulière, le nombre de dépôts de titres en France reste constant témoignant ainsi des investissements de nos entreprises en matière d’innovation » a indiqué Jean-Philippe Muller, Délégué Régional Île de France de l’INPI.



L’alliance de deux experts de l’innovation en Île-de-France



Au-delà de la délivrance des titres de propriété industrielle, l’INPI accompagne les entreprises innovantes au quotidien pour les aider à valoriser et à protéger leurs efforts d’innovation (prédiagnostics propriété industrielle, tarifs réduits pour les procédures de dépôt de brevet, formations…). C’est donc naturellement que depuis de nombreuses années le Centre Francilien de l’Innovation et l’INPI travaillent ensemble à travers l’organisation d’ateliers de sensibilisation sur les différentes dimensions de la propriété industrielle.



Cette année, les deux structures ont souhaité formaliser leur collaboration et mutualiser leurs expertises et leurs réseaux pour favoriser l'usage de la propriété industrielle comme levier de compétitivité et mieux accompagner les entreprises innovantes face aux enjeux de propriété industrielle.