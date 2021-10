Le Centre de Santé du Square de la Mutualité

Première réalisation sanitaire et sociale de Matmut Mutualité Livre III, il permet notamment de répondre à la nécessité de maintenir au cœur de cet arrondissement un lieu garantissant une offre médicale de premier recours et pluridisciplinaire.

Surtout, le Centre de Santé est pleinement dans la tradition mutualiste : il est accessible à tous. Il est conventionné et propose des consultations en secteur 1, donc sans dépassement d’honoraires pour toutes ses activités médicales, dentaires et d’imagerie (hors activités non remboursables par la Sécurité sociale). Il offre des tarifs maîtrisés pour les actes non remboursés. Il applique le principe du tiers payant, les patients n’effectuant aucune avance de frais pour les actes les plus courants.



L’offre de soins du Centre de Santé du Square de la Mutualité

• Médecine générale et de spécialité - cardiologie, dermatologie, endocrinologie, nutrition, Orl, pneumologie, rhumatologie, ostéopathie, chiropraxie.

• Soins dentaires et orthodontie

• Prélèvements biologiques

• Imagerie et Explorations fonctionnelles

Scanner, radiologie conventionnelle, échographie, mammographie et échographie mammaire, échocardiographie - ECG - Doppler, panoramique dentaire, ostéodensitométrie, audiogramme, exploration fonctionnelle respiratoire.

Avec un effectif de 55 personnes au démarrage de l’activité (dont 35 professionnels de santé, toutes disciplines confondues), le Centre de Santé privilégie la coordination des soins et de la prise en charge du patient. En un seul et même lieu, le patient bénéficie de consultations de médecine générale et de spécialités, de soins dentaires, d’orthodontie, de prélèvements biologiques et d’imagerie médicale. Résolument moderne, tout en respectant l’architecture et la structure du bâtiment qui l’abrite, le Centre de Santé s’étend sur plus de 1 000 m2 et sur six niveaux, dont 5 dédiés au cœur de métier du Centre : recevoir le patient, l’écouter, le soigner.