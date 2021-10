Le Centre d'information et de documentation jeunesse a investi ses nouveaux locaux

Le Centre d'information et de documentation jeunesse se délocalise Place du Louvre à Paris. Les travaux des nouveaux se sont récemment terminés. La structure a désormais quitté ses locaux historiques qui étaient situés près de la Tour Eiffel. Le CIDJ est ouvert du mardi au vendredi, de 13h à 17h. Il propose des entretiens-conseil, des espaces de documentation et multimédia, des logiciels d'orientation, pour qu'ils puissent travailler ou rechercher un emploi dans les meilleures conditions possibles, et organise aussi des événements. Un nouvel espace de coworking est également disponible à partir de 10h. L'accès au CIDJ est possible à toute heure et dans cet espace, les jeunes peuvent venir travailler en autonomie et effectuer leurs recherches dans un espace calme.

Un autre local ouvrira ses portes à la mi-septembre, un espace de coworking et de co-studying, situé au 6 rue Oudiné, dans le 13e arrondissement de Paris. Cette adresse sera également celle retenue pour accueillir le siège social du centre de formation dès le mois de septembre.

Dans le cadre de la rentrée du CIDJ de Paris, plusieurs directs seront réalisés sur la plateforme de streaming Twitch. Le 29 septembre, de 10h à 18h, le forum Alternance se tiendra au sein des nouveaux locaux du centre et sera également diffusé en direct sur Twitch. Il a pour objectif d'apporter des informations et de répondre aux questions des jeunes présents à propos de l'alternance. Un autre live Twitch sera, quant à lui, consacré au service civique qui propose de nombreuses missions rémunérées aux jeunes qui souhaitent être actifs.