Le centre commercial « So Ouest » inauguré à Levallois-Perret

Situé dans le quartier Eiffel, en pleine rénovation, et à quelques encablures du périphérique parisien, ce nouveau temple du shopping disposera d'une surface de vente de 53 000 m2. En termes de superficie, il se classe juste derrière Le Millénaire, plus grand projet commercial français des 10 dernières années, inauguré à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) en avril 2011 et qui dispose de 56 000 m2.

Construit par Unibail-Rodamco, pour un investissement de 350 millions d'euros, ce nouveau centre commercial devrait créer un millier d'emplois et disposera à terme de 102 boutiques. Mixant grandes enseignes (Zara, Uniqlo) et marques plus confidentielles (Original Marines, Marc O'Polo), So Ouest bénéficiera de la présence du plus grand hypermarché Leclerc de l'ouest parisien (15 300 m2).

Le centre, accessible depuis le métro (ligne 3), le bus (quatre lignes à proximité), le RER et le Transilien et disposant d'un parking de 1 750 places, espère attirer 10 millions de visiteurs par an.