Le Cejen discute des enjeux juridiques de la numérisation des services publics

« Avec le numérique, nous créons le service public de demain ». Cette phrase nous montre bien l'évolution de notre société actuelle et la volonté de l'Etat de s'y adapter.

En effet, dans une société de plus en plus connectée, la numérisation des services publics apparaît comme indispensable. Depuis une vingtaine d'années, l'administration diversifie ses interventions afin d'accélérer sa transformation. Du service en ligne à l'utilisation par les agents administratifs de l'intelligence artificielle, le numérique est au cœur des préoccupations de l'administration française.

Cette transformation en profondeur de l'administration met en exergue de nombreux enjeux sur lesquels la conférence se propose de revenir et d'approfondir : Comment l'administration utilise-t-elle les nouvelles technologies et notamment la blockchain comme levier d'action? Quelles sont les limites à ses agissements ? Quelles peuvent être les conséquences en matière de données personnelles et de cybersécurité ?

Programme :

8h45 : accueil des participants

9h15 : début des travaux

Introduction de la matinée par Jérôme Passa, professeur à l'Université Paris 2 (Panthéon-Assas), directeur du Cejen.

Présidence du colloque par Myriam Quéméner, magistrat, docteur en droit, expert en cybercriminalité auprès du Conseil de l'Europe.

L'administration au service du numérique

Les services numériques proposés par l'administration française

Présentation des projets orchestrés par la Direction Interministérielle du Numérique (DINUM) par un représentant de la DINUM

Le numérique au service de l'administration

Vers une collecte massive de nos données par le Gouvernement ?

Focus sur l'affaire Big Brother Bercy

par Emilie Seruga-Cau, chef de service des affaires régaliennes et des collectivités territoriales CNIL

La technologie blockchain par l'administration

par Marc-Antoine Ledieu, avocat au barreau de Paris, enseignant à l'Université Panthéon-Assas

Débat, pause

Enjeux & conséquences

L'administration face au défi de la cybersécurité

par Myriam Quéméner, et par le Général Watin-Augouard, directeur du centre de recherche de l'Ecole des officiers de la gendarmerie, fondateur du Forum international de la cybersécurité (FIC).

Quelle protection juridique pour nos données ?

par Marc Rees, juriste et rédacteur en chef de Next INpact, spécialisé endroit des nouvelles technologies.

Débat

Conclusion par Jérôme Huet, professeur émérite de l'Université Paris 2.

12h30 : fin des travaux