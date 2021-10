Le Cargo lève l'ancre pour des aventures innovantes

Situé dans le 19e arrondissement de Paris, ce bâtiment de 15 000 m² est entièrement dédié à l’innovation. Cette reconversion des entrepôts Macdonald, est devenue aujourd’hui le nouvel emblème des ambitions numériques de Paris. Le Cargo réunit entrepreneurs, chercheurs, artistes, artisans, étudiants, acteurs sociaux, et tous ceux qui incarnent le foisonnement numérique culturel parisien et international.





La structure a été imaginée et conçue par l’architecte Odile Decq. Haut de six étages, l’immeuble accueille deux incubateurs, l’un consacré aux contenus numériques et aux industries créatives, sous la gestion de Paris&Co, l’autre dédié aux nouvelles technologies de conception, fabrication et construction, sous l’égide d’Impulse Partners. Enfin, un hôtel d’entreprise est géré par la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), bailleur social.

Ce projet est le fruit d’un co-financement associant la Ville de Paris (15,2 millions d’euros), la RIVP (39,3 millions d’euros) et la Région Île-de-France (9 millions d’euros). Le Cargo a un emplacement de choix dans « l’arc de l’innovation », s’insérant ainsi dans le réseau des autres acteurs culturels innovants du Nord-Est parisien, tels que le 104, le pôle Média Grand Paris, la Cité des Sciences, etc.