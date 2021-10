Le campus biotech digital s'allie à Atos, IBM et Microsoft pour le developpement d'une plateforme

Ambitieuse et différenciante dans ce secteur stratégique, cette plateforme permettra à des professionnels et jeunes diplômés de développer leurs compétences sur toute la chaîne de la Bioproduction de santé. Les formations proposées seront principalement digitales, invitant les « apprenants » dans un parcours immersif grâce à diverses solutions numériques innovantes. Face aux enjeux que représente aujourd'hui la Bioproduction de santé, l'offre du Campus Biotech Digital est inédite : à la fois complète et personnalisée, elle a pour vocation d'apporter une réponse aux besoins en formation identifiés dans ce secteur et de former les experts de demain dans ce domaine. La France ambitionne de devenir un leader européen en Bioproduction grâce à cette filière, qui prévoit de créer des milliers d'emplois dans notre pays sur les dix prochaines années.

Une technologie de pointe pour élaborer des expériences pédagogiques innovantes

Cette plateforme technologique de pointe, combinant les dernières innovations mises au point par Atos, IBM et Microsoft, sera le point d'entrée du Campus Biotech Digital. Les modules pédagogiques qui seront proposés reproduiront des étapes de la chaîne de valeurs de la Bioproduction en mode immersif - comme les simulateurs de vol utilisés pour la formation des pilotes d'avions - avec des jumeaux numériques, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, des salles de contrôle optimisées et des machines apprenantes intégrant de l'intelligence artificielle. Les bénéfices attendus seront multiples, en particulier une personnalisation des modules de formation à l'apprenant et à l'équipement, répondant ainsi au plus près des besoins des industriels.

Atos met à la disposition du Campus Biotech Digital sa plateforme de réalités virtuelle et mixte, Dreamscask. S'appuyant sur le cloud Microsoft Azure, Dreamscask intègre un portail de gestion des applications immersives multi-appareils (casques immersifs, lunettes de réalité mixte, etc.) ainsi qu'un magasin de contenus (vidéos 360°, mini-sites web, animations, applications serious games, etc.). La gestion centralisée des expériences digitales au sein d'une plateforme unique assure au Campus l'autonomie nécessaire pour proposer aux étudiants des centaines d'heures de contenus pédagogiques par des mises en situations concrètes (laboratoire, site industriel, etc.) et toujours plus proches du réel.

« Nous sommes fiers de contribuer à la construction du Campus Biotech Digital, une initiative ambitieuse qui donne toute sa place au numérique et à l'innovation. En repoussant les limites des expériences virtuelles, Atos va permettre aux prochains talents de la bioproduction de se former au plus près des réalités du terrain et ainsi développer des compétences opérationnelles correspondant aux besoins immédiats et futurs des employeurs », commente Robert Vassoyan, head of healthcare & life sciences pour Atos.

IBM fournit au Campus la plateforme de formation qui s'appuie sur des solutions technologiques (outils de Learning Management System, Comprehend et YourLearning) et un savoir-faire en terme de pédagogie reconnu dans le cadre d'initiatives internationales (comme Open P-Tech et SkillsBuild).

« L'éducation, la formation et le développement des compétences sont au cœur des priorités d'IBM. Nous sommes très fiers de fournir la plateforme de formation du Campus Biotech Digital. Former les experts de demain en biotechnologie contribue au développement de cette filière stratégique pour la France », se réjouit Béatrice Kosowski, présidente d'IBM France.

De son côté, Microsoft propose une plateforme de gestion administrative du Campus et des formations. Ce Training Management System s'appuie sur l'ensemble de ses solutions Cloud (Microsoft Azure, Microsoft 365 et Microsoft Dynamics). La réalité augmentée sera également présente via HoloLens 2 et des solutions de jumeaux numériques.

« Quel que soit le secteur, la formation est une priorité absolue et doit être accessible à tous, particulièrement dans la période actuelle. En nous associant à l'initiative du Campus Biotech Digital, nous contribuons, grâce à nos technologies de pointe, à la formation des talents pour le développement d'une filière d'excellence française de la bioproduction », considère Carlo Purassanta, président de Microsoft France.

« Cette alliance avec des partenaires numériques de tout premier plan s'inscrit pleinement dans la construction d'un écosystème riche et innovant, au service de la formation des talents de demain pour la filière de Bioproduction de santé en France », ajoute Karim Vissandjee, directeur général du Campus Biotech Digital.

Un écosystème fédéré pour accompagner le développement des compétences dans la biotechnologie

Le Campus Biotech Digital a l'ambition de fédérer des compétences et du savoir différencié en biotechnologie et en digital, en renforçant la collaboration au sein de la filière et en proposant à un écosystème élargi des espaces de conception de contenus pédagogiques innovants en liens avec les besoins industriels. Cette alliance, unique en son genre, matérialise la volonté des acteurs de s'unir pour structurer et accompagner le développement des compétences dans les biotechnologies de santé. Le Campus avait déjà annoncé en mars dernier son alliance avec les acteurs clés de la formation en biotechnologie afin d'élaborer ses parcours pédagogiques : EASE, l'ENSTBB-Bordeaux INP, l'ESTBB, IFIS, le Groupe IMT, MabDesign et Sup'Biotech.

Le Campus, association de type Loi 1901, est financé par un partenariat public/privé (soutenu par l'Etat dans le cadre de l'Action « Adaptation et qualification de la main d'œuvre », dispositif « Ingénierie de formations professionnelles et d'offres d'accompagnement innovantes (IFPAI) volet national du Programme d'investissements d'avenir, opéré par la Caisse des Dépôts) exceptionnel dont 11,75 M€ dans le cadre du dispositif « Ingénierie de formations professionnelles et continues et d'offres innovantes » opéré par la Caisse des Dépôts pour le compte de l'Etat, auxquels s'ajoutent le soutien de l'Opérateur de compétences interindustriel et celui de la Région Île-de-France, ainsi qu'une forte mobilisation des industriels du secteur formés en consortium à hauteur de plus de 30 M€. n