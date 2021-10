Le calendrier des projets de transports publics

« Plus on s'éloigne de 2023, plus la date est indicative », indique-t-on chez Ile-de-France Mobilités, où l'on rappelle que les travaux ont subi plusieurs mois de retards lors du premier confinement. Le calendrier est parallèlement en cours de révision pour le métro du Grand

Paris (lignes 15 à 18).

14 décembre 2020

M14 : Saint-Lazare - Mairie de Saint-Ouen

Avril 2021

T9 : Porte de Choisy - Orly

Fin 2021

M4 : Mairie de Montrouge - Bagneux



Avril 2022

M12 : Front Populaire - Mairie d'Aubervilliers

Mi-2022 (sans doute plus tard)

T13 : Saint-Cyr - Saint-Germain-en-Laye

Fin 2022

RER E : Haussmann Saint-Lazare - Nanterre-La Folie



2023

T3b : Porte d'Asnières - Porte Maillot

T10 : Croix de Berny - Clamart Jardin-Parisien

T12 : Massy - Evry

M11 : Mairie des Lilas - Rosny Bois-Perrier

TZen 4 : Viry-Châtillon - Corbeil-Essonnes



2024

M14 : Mairie de Saint-Ouen - Saint-Denis Pleyel

M14 : Olympiades - Aéroport d'Orly

RER E : Nanterre-La Folie - Mantes-la-Jolie

TZen 3 : Porte de Pantin - Gargan

Câble A (téléphérique) : Créteil - Villeneuve-Saint-Georges



2025

T1 : Noisy-le-Sec - Montreuil

TZen 5 : Bibliothèque François-Mitterrand - Choisy-le-Roi



2026

T1 : Montreuil - Val-de-Fontenay

T1 : Quatre-Routes - Colombes



Ensuite

T1 : Colombes - Rueil

T7 : Athis-Mons - Juvisy

T8 : Saint-Denis - Rosa Parks

T10 : Achèvement au nord (le tracé n'est pas défini)

T11 : Sartrouville - Epinay-sur-Seine et Le Bourget - Noisy-le-Sec

T12 : Massy - Versailles

T13 : Saint-Germain-en-Laye - Achères

M1 : Château de Vincennes - Val-de-Fontenay

TZen 2 : Sénart - Melun



La Société du Grand Paris estime parallèlement que la crise sanitaire a entraîné « entre trois et huit mois de retard suivant les lignes » pour le Grand Paris Express en construction autour de la capitale. Elle dit s'attacher à « limiter les retards » et annoncera des dates « réalistes » de mise en service « quand la crise sanitaire sera derrière nous », a priori au printemps.

Les premiers tronçons des lignes 16 et 17 de Saint-Denis Pleyel au Bourget, annoncés à temps pour les Jeux olympiques de 2024, auraient ainsi pour l'instant entre trois et huit mois de retard, de même que le tronçon suivant de la 16 entre Le Bourget et Clichy-Montfermeil. Idem pour la ligne 15 au sud de Paris, de Pont de Sèvres à Noisy-Champs, prévue avant la pandémie pour l'été 2025.

La 18 entre Orly, Massy-Palaiseau et Saclay aurait de trois à cinq mois de retard par rapport à une ouverture prévue de 2026/27. Le dernier tronçon de la 16 entre Clichy-Montfermeil et Noisy-Champs, prévu pour 2028, aurait également entre trois et cinq mois de retard, tandis que celui de la 17 entre Le Bourget et le triangle de Gonesse, suspendu par une

décision judiciaire, est pour l'instant annoncé pour 2028. Le reste des 200 kilomètres du métro du Grand Paris est envisagé à l'horizon 2030.