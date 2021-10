Le caffè Artcurial fait de la surenchère

Depuis janvier 2013, la célèbre maison de ventes aux enchères donne asile à cette ambassade de la gastronomie italienne qui fait de plus en plus parler d'elle. Dans ce cadre exceptionnel s'expriment deux jeunes chefs pleins de talent, Filippo Rossato et Ilario Paravano. Pour optimiser leur créativité et exprimer sa volonté de proposer « une cuisine italienne de bonne facture, authentique, dans la modernité », Enrico Einaudi sélectionne d'excellents produits, le plus souvent labellisés bio ou issus de la culture raisonnée. Actuellement sous les projecteurs de l'actualité culinaire des lieux, le carpaccio de thon rouge ; les ravioli Plin « della Mamma Lidia » aux trois rôtis ; le poulpe rôti au four, trilogie de betterace ; la lasagne maison au saucisson cuit piémontais « il Cotechino », ricotta de boufflone, crème de cresson et bouillon de pommes de terre ; filet de cabillaud en caille de quinoa soufflé, endive braisée, coques et sauce à la carotte et à la cardamome, pannacotta caramel beurre salé...

La carte des vins rassemble de son coteau de belles cuvées italiennes et des trésors plus confidentiels. A suivre également des mono-cépages à prix raisonnables.

7 Rond-Point des Champs-Elysées – 8e ardt

Ouvert tous les jours à partir de 9h pour le petit-déjeuner, de 12h à 14h30 pour le déjeuner, de 18h à 19h pour l'apéritif et de 19h à 22h30 pour le dîner. Le dimanche de 11h30 à 15h pour le Brunch et le salon de thé jusqu'à 18h.

Tél. : 01 53 76 39 34